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Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi

Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el emeği ürünleri beğeniye sunuldu. Açılışa protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Zamanı Durduran El Emeği" adlı yıl sonu sergisi açıldı.

Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi'nde, kursiyerlerin dönem boyunca hazırladığı el sanatları çalışmaları beğeniye sunuldu.

Serginin açılışı, protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesilmesiyle gerçekleştirildi.

Açılışın ardından stantları gezen davetliler, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, sergide farklı kurslarda eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığını söyledi.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Taner Tokalı ise merkez bünyesinde meslek edindirme ve el sanatları alanlarında çok sayıda kurs açıldığını belirtti.

Sergini açılışına Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut ve kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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