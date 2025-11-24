Ödemiş'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Güral T'nin (31) kullandığı 45 YB 7686 plakalı otomobil, Kaymakçı Mahallesi yakınlarında Ali Ş. (76) idaresindeki 35 ASC 35 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Sümeyra T. (22), Bilal T. (52) ve Semiha Ş. (70) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel