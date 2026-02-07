Haberler

İzmir'de bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bahçe duvarına çarptı. Kazada 48 yaşındaki Ali Eren hayatını kaybederken, sürücü Mustafa A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa A'nın (45) kullandığı 35 JAK 45 plakalı otomobil, Günlüce Mahallesi yolunda bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta bulunan Ali Eren'in (48) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralanan sürücü Mustafa A. sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
