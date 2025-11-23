Ödemiş'te Metruk Binada Yangın Çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akıncılar Mahallesi Sakarya Sokak'taki iki katlı metruk binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın nedeniyle hasar oluştu.