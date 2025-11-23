Haberler

Ödemiş'te Metruk Binada Yangın Çıktı

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akıncılar Mahallesi Sakarya Sokak'taki iki katlı metruk binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
