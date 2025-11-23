Ödemiş'te Metruk Binada Yangın Çıktı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Akıncılar Mahallesi Sakarya Sokak'taki iki katlı metruk binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Söndürülen yangın nedeniyle hasar oluştu.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel