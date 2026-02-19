Haberler

Ödemiş'te heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Ödemiş'te heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan yağmur sonrası meydana gelen heyelan, Gölcük-Subatan mahalleleri arasındaki yolu ulaşıma kapattı. Belediyeden ekipler bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı ve yolun açılması için çalışmalar başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bir süredir etkili olan yağmurun ardından Gölcük-Subatan mahalleleri arasındaki yolda toprak kayması meydana geldi.

Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor