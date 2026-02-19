Ödemiş'te heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan yağmur sonrası meydana gelen heyelan, Gölcük-Subatan mahalleleri arasındaki yolu ulaşıma kapattı. Belediyeden ekipler bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı ve yolun açılması için çalışmalar başladı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Bir süredir etkili olan yağmurun ardından Gölcük-Subatan mahalleleri arasındaki yolda toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp