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Ödemiş'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan bir kişi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ovakent Mahallesi Yanıkkır mevkisinde Emre A'nın (27) kullandığı 35 CZH 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Emre A. ile otomobilde bulunan Aşkın B. (29) ve Recep B. ( 27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Recep B'nin Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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