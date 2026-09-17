Ödemiş'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Ödemiş'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sezer P. (23) yönetimindeki 35 CTJ 151 plakalı motosiklet Bademli-Ovakent mahalleleri arasında devrildi.
Kazada Sezer P. ile motosikletteki Z.D. (39) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA