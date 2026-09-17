Haberler

Ödemiş'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sezer P. (23) yönetimindeki 35 CTJ 151 plakalı motosiklet Bademli-Ovakent mahalleleri arasında devrildi.

Kazada Sezer P. ile motosikletteki Z.D. (39) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var

Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş

Kadir İnanır'ın 28 mirasçısı şokta

ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Vicdansızlığın böylesi! Küçük kızın gözleri önünde saldırdılar

Kuaföre kızının önünde kabusu yaşattılar! Nedeni pes dedirtti
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! 'Müsamaha göstermeyeceğiz'

MSB'den komşuya son uyarı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"