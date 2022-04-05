Ödemiş Belediye Meclisi'nde 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

ÖDEMİŞ, İZMİR (Bültenler) - Ödemiş Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısında Denetim Raporu meclisin bilgisine sunuldu. Toplantıda 2021 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi sırasında Meclis 1. Başkanvekili Ufuk Aykol toplantıya başkanlık yaptı.

BAŞKAN ERİŞ, 2021'İ DEĞERLENDİRDİ

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Önemli olan bizim anlayışımıza göre hesap verebilirliktir. Hesabı vereceğimiz ailemiz olan Ödemiş ailemize bu bilgileri vermekten dolayı biz de mutluyuz. Bu bilgiler bir günde yazılmış çizilmiş bilgiler değil. Bir bütçede performans hedefinin %75'ine ulaşılmışsa bir öğrenci olsanız iyi dereceyle sınıfı geçmiş olursunuz. Bu çalışma yılında özellikle Covid-19 pandemisi nedeniyle Haziran ayı sonuna kadar yasakların sürdüğünü ve kapanmaların yaşandığını hatırlatalım. Tabi biz bu arada boş mu durduk, hayır boş durmadık. Özellikle alanda ve masada kentimizin geleceğini ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak hareket ettik. Yapılan işler için herhangi bir kurumdan veya bankadan ayrıca bir borçlanma yapmadık. Var olan ekonomik gücümüzle kasadaki paramıza uygun hareket ettik. Elbette zamlar da hepimizin malumu. Geleceği borçlandırma yapmadık. İller Bankası payımız brüt olarak 102 milyon lira. Bunun %60'ı bize gelmiş. Bunda elbette Büyükşehir ve İZSU pay kesintisi var. Bu da yetmemiş yaklaşık %40'ı da İller Bankası borçlanma kesintisi olmuş. Geçmiş dönemde İller Bankası'nda en yüksek kesinti %18 olmuş. Birlikte şu an görev yaptığımız dönemde ortalaması %40 olmuş. Önemle altını çiziyorum" dedi.

"AKARYAKIT GİDERİMİZ 3 KATINA ÇIKMIŞ"

Ödemiş'in 99 mahallesinde hayatı kolaylaştıracak ve şehri geleceğe hazırlayacak çalışmaların var olan imkanların en iyi şekilde planlanmasıyla devam ettiğini belirten Eriş, akaryakıt ve enerji giderleri başta olmak üzere hemen her alanda gelen zamlara da dikkat çekerek, tasarruf anlayışı ile hareket edilmesine rağmen bu alandaki giderin sürekli arttığını ifade etti.

Eriş, "Eylül ayında mazotun litresi 7 lira iken bugün 22 lira ise yapılan harcamanın değerini bu şekilde değerlendirmek gerekir. Kullandığımız yakıt azalırken giderimiz 3 katına çıkmış. Akaryakıt ile iş yapan herkes bu sıkıntıları yaşıyor. İnşaat maliyetlerinde de aynı şekilde büyük bir artış söz konusu" dedi. Eriş, sürekli gelen zamlar nedeniyle geleceği öngörmenin zor olduğunu, yurdun her yerinde bu durumun da en başta inşaat çalışmalarına yansıdığını söyledi. Eriş, "Bu ortamda Bozdağ'da İzmir Büyükşehir Belediyemizin İnönü Caddesi'nde yapmak istediği projenin ihalesi iki kez iptal oldu. Projeci de olsa, müteahhit de olsa önünü göremediği için, artan maliyetleri karşılamakta zorlandığı için bu durumlar yaşanıyor" dedi. Başkan Eriş, "Bu zor dönemde hayatın her alanında halkın hizmetinde olan belediyelerin akaryakıt ve enerji giderlerinde ÖTV ve KDV açısından yardımcı olunmasını beklerdik" dedi.

"EĞİTİME DESTEK GELECEĞE YATIRIM"

Ödemişli çocukların ve gençlerin geleceğe hazırlanmasına tam destek verdiklerini belirten Eriş, "Türkan Saylan Destek Eğitim Merkezimizde yaklaşık 200 gencimiz eğitim alıyor. 3 yaşındaki çocuktan üniversiteye hazırlanan gencimize kadar eğitime bu denli yatırımın yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bir eğitimci olarak bunu asla yeterli görmüyorum. Bu hizmetin parayla pulla ölçülmesi söz konusu bile olamaz. Eğitime desteğin geleceğe yatırım olduğunu biliyoruz. Yine hedefimiz daha çok çocuğumuzun eğitim alması, sanat, spor veya hobi daha çok çoğumuzun kurs görmesi. 600'e yakın çocuğumuz kurslarımıza, atölyelerimize ve etkinliklerimize katılıyor" dedi.

Ödemiş ekonomisinin can damarı olan tarım ve hayvancılığa desteğin devam ettiğini kaydeden Eriş, Ödemiş Belediyesi'nin bakımını gerçekleştirdiği üretim yolu miktarının Türkiye rekoru olduğunu hatırlattı. Eriş, tarımsal sulamada kullanılan sulama hatlarında da hedeflenen rakamları geride bıraktıklarını vurguladı.

Ödemiş'in daha dirençli bir kent haline gelmesi için farklı kurumların altyapı çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekleyen Eriş, "Kentimizde tüm çalışmalarımızı altyapı çalışmalarına göre planlıyoruz. Aynı sokakların yeniden kazılmaması için. Bugün devam eden altyapı çalışmalarına baktığımız zaman planlamamızın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Altyapı çalışmaları sonrası ana arter dediğimiz noktalarda, taşıt ve yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte yoğun bir yenileme çalışması yapmayı planlıyoruz. Birçok cadde ve sokakta da makinelerle kazılan yolları çalışma arkadaşlarımız elleriyle onarıyor" dedi.

Ödemiş Belediyesi ailesinin var gücüyle Ödemiş'i yarınlara hazırlamak için çalıştığını belirten Eriş, emekleri için tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. 2021 yılı Faaliyet Raporu oyçokluğu ile kabul edildi.

ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONU SEÇİMLERİ YAPILDI

Daha sonra Encümen ve ihtisas komisyonu üye seçimlerine geçildi. Yapılan gizli oylamaya göre; Encümen üyeliğine Ufuk Aykol, Metin Uçar ve Süleyman Gökhan Kara seçildi.

1 yıl süreyle görev yapacak ihtisas komisyonlarının 5 üyeden oluşmasına oybirliğiyle karar verildikten sonra yapılan açık oylama ile Plan Bütçe Komisyonuna Sema Bilgi, Faruk Taşkoyan, Abdülkadir Karaerkek, Mehmet Okumuş ve Murat Ürün seçildi. İmar Komisyonuna Ufuk Aykol, Tülin Bozoğlu, Murat Öncel, Ediz Demir ve Derya Coşkun seçildi.

Hukuk Komisyonuna Gülin Varış Özlü, Nazan Dönmez, İbrahim Onur Atbin, Süleyman Gökhan Kara ve Anıl Taş seçilirken, Sağlık Komisyonuna Mustafa Gerçek, Kenan Çayan, Ahmet Örs, Ediz Demir ve Derya Coşkun seçildi.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'na Mustafa Gerçek, Faruk Taşkoyan, Tahir Balban, İbrahim Armutlu ve Murat Ürün seçildi.

Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu'na Burhan Sedat Turman, Kenan Çayan, Fatih Kök, Ediz Demir ve Ceyhun Kınlı, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu'na Faruk Taşkoyan, Tahir Balban, Mehmet Okumuş, Fatih Kök ve Murat Ürün seçildi.

Kültür ve Turizm Komisyonu'na Nazan Dönmez, Tülin Bozoğlu, Asuman Karakayaoğlu, Ediz Demir ve Derya Coşkun seçildi.

Çevre Komisyonu'na Burhan Sedat Turman, Kenan Çayan, Şevket Hasırcı, Mehmet Okumuş ve Derya Coşkun seçilirken Engelsiz Hayat Komisyonu'na Nazan Dönmez, Faruk Taşkoyan, Gülşen Görken, Ediz Demir ve Anıl Taş seçildi. Ulaşım Komisyonu'na Ufuk Aykol, Tülin Bozoğlu, Murat Öncel, Mehmet Okumuş ve Ceyhun Kınlı seçildi.

Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'na Tahir Balban, Metin Uçar, İbrahim Onur Atbin, Ediz Demir ve Murat Ürün seçildi.

Deprem ve Afet Komisyonu'na Ufuk Aykol, Mustafa Gerçek, Şevket Hasırcı, Mehmet Okumuş ve Anıl Taş seçildi.

Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu'na Tülin Bozoğlu, Sema Bilgi, İbrahim Armutlu, Mehmet Okumuş ve Ceyhun Kınlı seçildi. Gayrimenkul Satış Değerlendirme Komisyonu'na Burhan Sedat Turman, Kenan Çayan, Ahmet Örs, Süleyman Gökhan Kara ve Murat Ürün seçildi. Kooperatif Komisyonu'na Mustafa Gerçek, Metin Uçar, Gülşen Görken, Ediz Demir ve Murat Ürün seçildi. Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna Sema Bilgi, Gülin Varış Özlü, Asuman Karakayaoğlu, Mehmet Okumuş ve Derya Coşkun seçildi. Sosyal Yardım Komisyonuna Sema Bilgi, Nazan Dönmez ve Ediz Demir seçildi. Tüm komisyon üyeliği seçimleri oybirliği ile gerçekleştirildi.

BİRGİ'NİN UNESCO HEDEFİNDE BİR ADIM DAHA

Tarihe başkent olarak adını yazdıran tarihi Birgi'nin UNESCO Dünya Mirası adaylık sürecindeki işbirliği protokolü kapsamında Ödemiş Belediyesi'nin sorumluluk alanında yer alan faaliyetler ile ilgili "Alan Yönetim Ofisi" kurulması konusunda Belediye Başkanı Mehmet Eriş'e yetki verilmesi konusu da oybirliği ile kabul edildi.

Bültenler / Güncel