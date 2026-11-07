OCHA, 70 bin çadırın su altında kaldığı Gazze'ye kışlık malzeme girişine izin istedi

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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in yıllardır sürdürdüğü abluka ve saldırılar nedeniyle ağır insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle kışlık malzemeler ile ağır iş makinelerinin acilen girişine izin verilmesini istedi.

OCHA'dan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarların barınma merkezlerini su altında bıraktığı, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlileri ciddi tehlikelerle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'ye sevkiyat halinde bulunan kışlık malzemelerin yanı sıra insani yardım faaliyetlerinde kullanılacak ağır iş makinelerinin ve jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli motor yağı ve yedek parçaların girişine derhal izin verilmesi istendi.

Gazze'de yaklaşık 2,1 milyon Filistinlinin büyük bölümünün yerinden edildiği ve çoğunun yıpranmış çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği vurgulanan açıklamada, mevcut insani yardım stoklarının ihtiyaçları karşılamaya yetmediği kaydedildi.

İnsani yardım çalışanlarının afetten etkilenen ailelere acil yardım malzemeleri ulaştırmak için harekete geçtiği ancak aylardır devam eden finansman yetersizliği ve kısıtlamaların kış hazırlıklarını ciddi biçimde aksattığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de kötüleşen insani koşullarla mücadele için ilave insani yardıma ve finansmana ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, yağışlar nedeniyle 70 bin çadır su altında kalırken, daha önceki İsrail saldırılarında hasar gören bazı binalar ve duvarlar şiddetli rüzgarlardan yıkıldı.

Öte yandan Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mihna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düştüğünü, bunun yıllık ortalama yağış miktarının yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geldiğini söyledi.

Olumsuz hava şartlarının çadır kamplarında, barınma merkezlerinde ve yerleşim bölgelerinde hasara yol açtığını belirten Mihna, şiddetli rüzgarlar nedeniyle binlerce çadırın zarar gördüğünü, uçtuğunu ve sular altında kaldığını ifade etti.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Abdullah el-Mecdilavi de ekiplerin imkanlarının yetersizliği nedeniyle afetzedelere kapsamlı destek sağlayamadıklarını dile getirdi.

Mecdilavi, "Vatandaşların yanına gidiyoruz, bütün çadırları, içindeki insanları, eşyaları ve yataklarıyla birlikte su altında kalmış bir kamp görüyoruz. Gazze'de yaşadığımız bu trajik ve zor gerçeklik karşısında gerçekten çaresiz kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, 1500'den fazla yardım çağrısı aldığını açıklamıştı.

Sağlık kaynakları ise İsrail'in daha önceki saldırılarında hasar gören iki binanın duvarlarının yıkılması ve binalardan sac levhaların düşmesi sonucu 5 Filistinlinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail ablukası barınma krizini derinleştiriyor

Gazze'de yıllardır devam eden İsrail ablukası ve saldırıların yol açtığı geniş çaplı yıkım, yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma sorununu ağırlaştırıyor.

İsrail'in insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamaları nedeniyle çadır, branda ve konteyner gibi temel barınma malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasında güçlük yaşanıyor.

Evleri yıkılan veya ağır hasar gören Filistinliler, yeterli barınma malzemesine erişemedikleri için yağmur ve soğuğa karşı koruma sağlayamayan yıpranmış çadırlarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyor.

İsrail saldırılarında altyapı ve hizmet tesislerinin büyük ölçüde tahrip edilmesi, yağmur sularının tahliyesini de zorlaştırıyor.

Yetersiz barınma imkanlarına ısınma araçları ve temel ihtiyaç malzemelerindeki eksikliklerin de eklenmesi, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar açısından riskleri artırıyor.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinlinin barınma yardımına ihtiyaç duyduğunu ve bölgeye acilen yaklaşık 200 bin çadır ile 1 milyon branda ulaştırılması gerektiğini bildirmişti.

Gazze'de yaklaşık 950 bin Filistinli sel riski taşıyan bölgelerde yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 5 Kasım'daki açıklamasında, Gazze'de 1 milyon 980 bin kişinin, nüfusun yaklaşık yüzde 94'ünün barınma ve gıda dışı temel ihtiyaç malzemelerine acil olarak ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

14-28 Haziran tarihlerinde yapılan saha araştırmalarına dayandırılan açıklamada, Gazze nüfusunun yüzde 58'inin kritik veya felaket düzeyinde barınma ihtiyacıyla karşı karşıya olduğu kaydedilmişti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Ekim 2026 ortasında yayımladığı raporda ise yaklaşık 950 bin Filistinlinin orta veya yüksek düzeyde sel riski taşıyan yerinden edilme alanlarında yaşadığı, bunlardan 400 binden fazlasının yüksek riskli bölgelerde bulunduğu bildirilmişti.

Raporda, yaklaşık 294 bin ailenin kış mevsiminde barınma yardımına ihtiyaç duyduğu, mevcut malzemelerin ise yalnızca 52 bin aileye kısmi destek sağlayabilecek düzeyde olduğu ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda konutların ve altyapının büyük bölümünün yıkılması, tekrarlanan zorunlu yerinden edilmelerle birlikte çok sayıda Filistinliyi çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde yaşamaya mecbur bıraktı.

Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen barınma ve yeniden inşa ihtiyaçları, bölgeye ulaştırılabilen yardımların üzerinde seyrediyor.

İsrail'in geçici barınma alanlarının kurulması ve hasarlı konutların onarılması için gerekli malzemelerin girişine yönelik kısıtlamaları da barınma krizinin çözümünü güçleştiriyor.

Kaynak: AA