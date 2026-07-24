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Çay Demlerken Benzin Bidonu Patladı: 71 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Çay Demlerken Benzin Bidonu Patladı: 71 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
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- Erzurum'da ateş yaktığı sırada ocağın yanında unuttuğu benzin bidonunun parlamasıyla vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Müfit Tuysuz, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamıyor Müfit Tuysuz: "Ocağı yaktım. O sırada dalgındım, bidonu kaldırmayı unutmuşum. Aslında olacak bir iş değildi bidondaki benzin birden parladı. Bir anlık dalgınlık felaketle sonuçlandı"

Erzurum'da çay demlerken bir anlık dalgınlıkla ocağın yanında unuttuğu benzin bidonunun parlaması sonucu ağır yaralanan 71 yaşındaki Müfit Tuysuz, iyileşeceği günü bekliyor.

Pasinler ilçesinin Küçüktüy Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Tuysuz, bir süre önce köye gelen çocuklarına evin bahçesindeki ocakta çay hazırlamak istedi.

Ocağın yanına bıraktığı benzin dolu bidonu kaldırmayı unutan Tuysuz'un, kıvılcımların bidona sıçraması üzerine meydana gelen parlama sonucu kıyafetleri tutuştu.

Alev alan kıyafetlerini çıkarmakta zorlanan Tuysuz, çareyi evinin yakınından geçen dereye atlamakta buldu.

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci ve üçüncü derece yanık oluşan Tuysuz, çocuklarının yardımıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tuysuz, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bir anlık dalgınlık sonucu yaralanan Tuysuz, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamıyor.

"Suya atlayıp kendimi kurtardım"

Tedavisi süren Müfit Tuysuz, AA muhabirine, köye ziyaretine gelen çocuklarına çay demlerken talihsiz olayın gerçekleştiğini söyledi.

Ateş yaktığı ocağın yanında benzin dolu bidonun bulunduğunu anlatan Tuysuz, "Ocağın yakınında benzin bidonu vardı birden parladı, havalandı üstüme geldi. Suya atlayıp kendimi kurtardım. Kıyafetlerin baştan aşağı alev aldı, çaya atladım. Sonra çocuklarım yetişti, beni görünce onlar da şaşırdılar." dedi.

Tuysuz, olay sonrası vücudunun çoğu yerinde yanıklar oluştuğunu belirterek, hastanenin Yanık Tedavi Merkezi'ndeki hizmetlerden çok memnun kaldığını vurguladı.

"Bir anlık dalgınlık felaketle sonuçlandı"

Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Tuysuz, şunları kaydetti:

"Benzin bidonunu ocağın yanında koymuştum. Ocağı yaktım. O sırada dalgındım, bidonu kaldırmayı unutmuşum. Aslında olacak bir iş değildi, bidondaki benzin birden parladı gitti. Bir anlık dalgınlık felaketle sonuçlandı. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, devletimiz var olsun. Sağlık çalışanlarımız Allah'a emanet olsun. Sağlık Bakanımızdan, hastane başhekimimizden, doktor ve hemşirelerden Allah razı olsun, evimde böyle hizmet eden olmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu hizmetleri alıyoruz, eskiden böyle hizmet yoktu, hamdolsun, şükürler olsun."

Tuysuz, yaşadığı olaydan herkesin ders almasını, bu tarz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Tuysuz'u yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü belirterek, ilerleyen süreçte cerrahi tedavi açısından değerlendirileceğini söyledi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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