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"O Tam Bir Öncü ve Bilgeydi"

DailyMotion.com - Güncel
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Amerika'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 23 Mart'ta, 84 yaşında hayata veda etti.

Amerika'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 23 Mart'ta, 84 yaşında hayata veda etti. Geride, Amerikan dış politikasını şekillendiren bir miras bırakan Albright birçok kişiye ilham kaynağı oldu. Amerika'nın BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'e göre Albright 'tam bir öncü ve bilgeydi'

DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Madeleine Albright, Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Mart, Güncel, Haberler

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