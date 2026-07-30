ABD'nin kripto para yasasına yeni engel

Basına yansıyan bilgilere göre Ulusal Yardımcı ABD Savcıları Birliği ve Ulusal Bölge Savcıları Birliği, Beyaz Saray'a bir mektup göndererek Dijital Varlık Piyasası Netliği (CLARITY) Yasası'ndaki geliştiricilere ilişkin hükümlerde değişiklik talep etti. CLARITY kapsamındaki Blok Zinciri Düzenleyici Kesinlik Yasası'na önerilen değişiklikler, geliştiricilere yönelik kuralların "federal yasa uyarınca cezai sorumluluk yaratmaması, genişletmemesi ya da değiştirmemesi" gerektiğini içeriyordu.

Önerilere tepki gösteren Beyaz Saray kripto danışmanı Patrick Witt, hükümlerin Trump yönetiminin duruşuna "yaklaşmadığını bile" söyledi. Witt ayrıca bu hükümlerin "verimli müzakerelerin" sonucu olmadığını ima etti. Aktarılan bilgilere göre Senatör Catherine Cortez Masto, olası bir oylamadan önce Beyaz Saray'ı bu düzenlemeyi ele almaya çağırıyor.

YASA DEMOKRATLARIN ETİK İTİRAZLARIYLA KARŞI KARŞIYA

Söz konusu hükümler, CLARITY Yasası'nın birçok Demokrat üyeden gelen itirazlarla boğuştuğu bir döneme denk geldi. İtirazlar, yasadaki etik kurallarının ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto yatırımlarına ilişkin bölümünde yoğunlaşıyor. Aktarılan bilgilere göre bu yatırımlar Trump'a 2025'te 1,4 milyar dolar kazandırdı. Çarşamba günü itibarıyla Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Senato eyalet çalışma dönemine girmeden önce yasa için bir oylama takvimi belirlememişti.

ABD Senatosu 7 Ağustos ile 14 Eylül arasında eyalet çalışma dönemine girecek. Bu takvim, yasa koyuculara kripto piyasa yapısı düzenlemesini tatilden ve kasımdaki 2026 ara seçimlerinin olası karmaşasından önce geçirmek için dar bir pencere bırakıyor. Thune geçen hafta gazetecilere, Senato'nun ağustos tatilinden önce yasayı oylamasının olası görünmediğini söyledi.

Danışmanlık şirketi Mercury Strategies'in ortağı Anne Kelley, sürecin usul engellerine dikkat çekti. Kelley, sosyal medyada paylaştığı değerlendirmede yasa bugün gündeme gelse bile görüşmenin kapatılması, değişiklik süreci, ikinci bir kapatma oylaması ve 30 saate varan müzakere gibi adımların tatilden önce tamamlanmayı son derece zorlaştırdığını belirtti. Kelley'e göre bu adımları atlamak için gereken oybirliği ise tartışmalı yasalarda nadiren sağlanıyor.

YASA DENETİM YETKİSİNİ CFTC'YE KAYDIRABİLİR

Kripto piyasa yapısı yasasının kilit noktalarından biri, dijital varlıklar üzerindeki düzenleyici yetkiyi büyük ölçüde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) taşımak olacak. CFTC şu anda uygulama ve gözetim sorunlarını ele almak için daha az araca ve kaynağa sahip bulunuyor. İki kurum da üst düzey kadrolar açısından yetersiz durumda. CFTC'nin yalnızca bir başkanı, SEC'in ise üç üyesi görevde bulunuyor.

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