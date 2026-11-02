Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

O-3 Otoyolu'nda üstyapı çalışması nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bültenine göre O-3, Aydın-Denizli ve Bursa Çevre otoyollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Kapatılan istikametlerde trafik diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor, sürücülerin yavaş seyretmesi ve işaretlere uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün??????? yol durumu bültenine göre O-3 Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 8-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Aydın-Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerindeki köprü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler alt yola yönlendiriliyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Ereğli Çevre Yolu'nun 11-13. kilometrelerinde Ereğli Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapatıldı.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretlemelerine uymaları önem taşıyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 0-18. kilometreleri ile Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 11-12. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA
Bu haber 75 sitede yayınlandı.
15 yıl sonra gelen galibiyet! İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı

15 yıl sonra gelen galibiyet! İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Fon soruşturmasında Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin tanıdığı isme suikast hazırlığı! Silahlarla yakalandılar

Trump'ın eski danışmanı ile evlenmişti! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon'dan istifa kararı

Çiçeği burnunda damattan sürpriz karar
Eyüpsultan'da iplik atölyesi sahibi iş yerini ateşe verip polislere bobin attı

Ekmek teknesini ateşe verdi, müdahaleye gelen polislere kabusu yaşattı
1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok

1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine damga vuran tezahürat

Derbiyi izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşadı
Emre Belözoğlu, hakeme ateş püskürdü

Maç biter bitmez hakeme ateş püskürdü