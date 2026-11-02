O-3 Otoyolu'nda üstyapı çalışması nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün??????? yol durumu bültenine göre O-3 Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 8-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Aydın-Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerindeki köprü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler alt yola yönlendiriliyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Ereğli Çevre Yolu'nun 11-13. kilometrelerinde Ereğli Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapatıldı.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretlemelerine uymaları önem taşıyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 0-18. kilometreleri ile Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 11-12. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA