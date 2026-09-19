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NYT, İran, Çin ve İsrail'in yapay zekayla etki kampanyası yürüttüğünü iddia etti

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NYT'ye göre İran, Çin ve İsrail'in yapay zeka ajanlarıyla sosyal medyada etki kampanyası yürüttüğü iddia edildi. İran bağlantılı hesaplar yılın ilk yarısında 80 bin takipçiye ulaştı; Çin ve İran'ın kampanyaları devlet destekli, İsrail'inkiler özel şirketlere ait.

İran, Çin ve İsrail'in, açık kaynaklı yapay zeka modelleri ve otonom yapay zeka ajanlarını kullanarak sosyal medyada etki kampanyaları yürüttüğü iddia edildi.

New York Times (NYT) gazetesinin isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere ve güvenlik araştırmacılarına dayandırdığı haberine göre, İran, Çin ve İsrail, sosyal medyada etki kampanyaları yürütmek amacıyla açık kaynaklı yapay zeka modelleri ile otonom yapay zeka ajanlarına başvuruyor.

ABD'li yetkililer ve güvenlik araştırmacıları, söz konusu ülkelerin yapay zekayı kullanarak çevrim içi etki kampanyalarının hızını ve ölçeğini asgari düzeyde insan müdahalesiyle büyük ölçüde artırdığını ifade etti.

Yapay zeka modelleri kullanılarak oluşturulan yüzlerce yapay zeka ajanının Instagram, Facebook, TikTok ve ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda sahte hesap ağları oluşturduğunu vurgulayan yetkililer ve araştırmacılar, ardından bu hesaplardan siyasi ve güncel konulara ilişkin yanıltıcı içeriklerin otomatik olarak yayıldığını öne sürdü.

Çin ve İran'ın kampanyaları devlet destekli, İsrail'inkiler ise özel şirketlere ait

ABD'li yetkililer, Çinli yapay zeka modelleriyle desteklenen yapay zeka ajanlarının, sahte hesapların oluşturulmasından çevrim içi mesajların koordine edilmesine kadar kampanyaların neredeyse tüm aşamalarında ilk kez kullanıldığını kaydetti.

Kampanyalar hakkında bilgi sahibi kaynaklar da söz konusu faaliyetlerin ABD istihbaratının, büyük teknoloji şirketlerinin ve güvenlik uzmanlarının dikkatini çektiğini aktardı.

Faaliyetlerin arkasında kimlerin olduğunu ve kullanılan yöntemleri tespit etmek için çalışan ekipler, Çin ile İran tarafından yürütülen kampanyaların devlet destekli olduğunu bulurken, İsrail tarafından yürütülen iki kampanyanın ise özel şirketlere ait olduğunu ortaya çıkardı.

İran bağlantılı kampanyada, ABD'deki kullanıcıların hedef alındığı, yapay zekayla oluşturulan sahte hesapların büyük şehirlerde yaşayan sıradan ABD'liler gibi davrandığı iddia edildi. Yılın ilk yarısında aktif olan bu hesaplar yaklaşık 80 bin takipçiye ulaştı.

Çin bağlantılı kampanyanın da benzer yapay zeka yöntemlerini denediği öne sürülürken, kampanyanın kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İsrailli firmanın, ekimde yapılacak genel seçimlerle ilgili kampanya yürüttüğü iddiası

İsrail'in yürüttüğü kampanyalara aşina olan ancak görevlerine veya ülkelerine ilişkin bilgi paylaşılmayan iki kişiye göre de İsrail tarafından yürütülen iki kampanyadan biri, yazılım şirketi NSO Group'un eski çalışanları tarafından 2023'te kurulan Tel Aviv merkezli IntelEye tarafından yürütüldü.

Kampanya kapsamında, Facebook, Instagram, TikTok ve ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda binlerce hesap oluşturan yapay zeka ajanları kullanıldı.

Bu hesaplar, ekimde İsrail'de yapılacak genel seçimlere ilişkin paylaşım ve yorumlara yanıt verirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hem destekleyen hem de eleştiren içerikler paylaştı.

İsrail merkezli yazılım şirketi NSO Group, uluslararası kamuoyunda, Pegasus casus yazılımının geliştiricisi olarak biliniyor. NSO Group, ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor.

Kaynak: AA
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