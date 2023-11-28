Nusret-23 Tatbikatı komutanlarından Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret

Saros Körfezi'nde 6 Aralık'a kadar sürecek "Nusret-23 Tatbikatı" kapsamında Çanakkale'de bulunan Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Mustafa Kaya ve beraberindeki heyet, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Saros Körfezi'nde 6 Aralık'a kadar sürecek "Nusret-23 Tatbikatı" kapsamında Çanakkale'de bulunan Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Mustafa Kaya ve beraberindeki heyet, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Tümamiral Kaya, 1. Arama Tarama Filotillası Komodoru Deniz Albay Erhan Okka, 2. Arama Tarama Filotillası Komodoru Deniz Albay Yusuf Karagülle, 1. Amfibi Gemileri Filotillası Komodoru Deniz Albay Lütfü Sezgin ve Mayın Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Albay Murat Hıçkırık ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen'in de katıldığı ziyarette, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Tatbikat hakkında bilgi verilen Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

Günün anısına Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Kaya'ya Şehitler Abidesi'nin minyatürünü hediye eden Aktaş, Nusret-23 Tatbikatı'nı yürüten komutanlar ve askeri personeli tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.