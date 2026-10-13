NUSRET-2026 Davet Tatbikatı Foça açıklarında seçkin gözlemci günüyle sürüyor

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Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlıklarına bağlı yüzer ve uçar unsurlar, çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli'de icra edilen NUSRET-2026 Davet Tatbikatı sürüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mayın Filosu Komutanlığınca icra edilen tatbikatın İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Es-Suud, tatbikatın sancak gemisi TCG Salihreis'te karşılandı.

Sancak gemisinden sevk ve idare edilen faaliyetler kapsamında, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Osman Çevik basın brifingi verdi.

Tatbikat senaryosu kapsamında karakol gemisi TCG Karabiga tarafından MALAMAN dip mayını denize bırakıldı. Mayın, mayın avlama gemisi TCG Anamur tarafından uzaktan kumandalı su altı aracıyla tespit edildi. Ardından TCG Amasra'da bulunan mayın harbi dalgıçları tarafından imha edildi.

Tatbikatta yüzer unsurların yanı sıra Türkiye, ABD, Belçika, Hollanda, Kuveyt, Romanya ve Umman'dan toplam 59 personelin katılımıyla Ilıksu Plajı'nda çok sığ suda mayın karşı tedbirleri harekatı icra edildi.

Milli taktik olarak geliştirilen Taktik Pençe Harekatı kapsamında ise ağırlığından kurtularak deniz yüzeyinde kontrolsüz şekilde sürüklenen mayın, helikopterle bölgeye intikal ettirilen su altı savunma (SAS) komandoları tarafından imha edildi.

Faaliyetin ardından TCG Salihreis'in helikopter platformunda hatıra fotoğrafı çekildi. Tatbikata katılan yüzer unsurlar, sancak gemisindeki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nu selamladı.

MALAMAN mayını tatbikatta kullanıldı

Tatbikatta kullanılan MALAMAN dip mayını akıllı algoritmalar sayesinde dost ve düşman unsurları ayırt edebiliyor, hedef geminin tipini sınıflandırarak patlamayı en kritik noktada gerçekleştirebiliyor.

Deniz tabanındaki kayalık ve kumlu yapılara uyum sağlayan özel dış kaplaması ve düşük radar ve sonar izi sayesinde tespit edilmesi zor olan mayın, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen yüksek patlayıcı harp başlığı sayesinde, su altındaki basınç dalgası ve şok etkisi üzerinden hedefini etkisiz hale getirebiliyor.

İnsansız platformlar dahil, su üstü, denizaltı ve uçaklardan bırakılabilen MALAMAN, akıllı dip mayını olarak görev yapıyor.

32 gözlemci katıldı

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 4 mayın avlama gemisi, 1 komuta kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 1 çıkarma gemisi, 1 korvet, 1 karakol gemisi, 2 helikopter, 1 su altı savunma timi, 1 hafif otonom su altı aracı timi ve 1 insansız hava aracı, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 F-16 ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 Sahil Güvenlik botu da katıldı.

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'ye ait 1'er mayın avlama gemisi yer aldı.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu unsurlarından Bulgaristan'a ait 1 komuta kontrol gemisi ve 1 mayın avlama gemisi, Romanya'ya ait 1 mayın tarama gemisi, Türkiye'ye ait 1 mayın avlama gemisi de faaliyetlere katıldı.

Tatbikatta ayrıca ABD, Belçika, Hollanda, Kuveyt, Romanya, Umman, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bulgaristan, Fas, Fransa, Irak, Kamerun, Güney Kore, Kuveyt, Malezya, Singapur, Ukrayna ve Ürdün'den 89 yabancı katılımcı, 32 gözlemci ve 46 patlayıcı madde keşif ve imha personeli yer aldı.

Seçkin Gözlemci Günü etkinliğine, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Es-Suud, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ile diğer personel katıldı.

Tatbikat, 16 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA