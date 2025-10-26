Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın seyir faaliyetleri sürüyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret-2025 Davet Tatbikatı kapsamında seyir faaliyetleri yapılıyor.

Tatbikata katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla, mayın harbine yönelik olarak düzenlenen Nusret Davet Tatbikatı bu yıl 25. kez gerçekleştiriliyor.

Tatbikat kapsamında mayın avlama gemisi M266 borda numaralı "TCG Amasra" tatbikatın komodor gemisi olarak planlı seyir faaliyetlerini sürdürdü.

Sabah saatlerinde Nara Askeri Limanı'ndan ayrılan gemi daha sonra Ege Denizi'nin kuzeyi ile Saros Körfezinde tatbikat programını gerçekleştirdi.

TCG Amasra'yı takip eden diğer gemiler hazırlanan nizam halinde seyirlerini sürdürdü.

Seyire katılan Anadolu Ajansı (AA) ekibi de yapılan çalışma ve faaliyetleri izledi.

"Su altı arama kurtarma harekatına da destek vermekteyiz"

Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Serkan Edis, AA muhabirine, gemilerinin dünyanın en modern mayın avlama gemilerinden biri olduğunu söyledi.

Mayın avlama gemilerinin gelişmiş seyir, komuta kontrol makine sistemleri ve derinliği değiştirilebilir veya karinaya monteli olarak kullanılabilen sonarlara sahip olduğunu belirten Edis, şöyle konuştu:

"Ayrıca, mayın teşhis ve imhası maksadıyla kullanılan uzaktan kumandalı sualtı aracımız 300 metre derinliğe kadar harekat icra edebilmektedir. Mayın avlama gemilerimiz, milli tatbikat ve eğitimlerin yanı sıra yabancı ülkelerin davet tatbikatlarına da iştirak etmektedir. Ayrıca belirli periyotlarda icra edilen NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'na da iştirak etmektedirler."

Asıl görevlerinin sahip oldukları gelişmiş teknoloji ve tecrübeyle muharip unsurlar için deniz yollarını açık tutmak, Mavi Vatan içerisindeki ticaret gemileri ve balıkçı teknelerinin emniyetle denizlerdeki faaliyetlerini yapmalarını sağlamak olduğunu anlatan Binbaşı Edis, "Ayrıca Türk arama kurtarma sahasında meydana gelecek kaza ve olaylarda, verilecek emre istinaden batık veya kazazedelerin su altı arama kurtarma harekatına da destek vermekteyiz." şeklinde konuştu.

Edis, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine yönelik yapılan faaliyetlere de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karadeniz'deki deniz ulaştırma yollarının, sürüklenen mayın tehdidine karşı korunması için 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak keşif, gözlem icra edilmekte, tespit edilen mayınlar SAS timleri veya mayın harbi dalgıçları ile imha edilmektedir. Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetleri kuruluşunda bulunan Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından, günlük verilere dayalı olarak tespit edilen akıntı analizine göre hava ve su üstü unsurlarımız tarafından mayın gözetlemesi icra edilmektedir. Bölgesel sahiplik kapsamında, sürüklenen mayın tehdidine karşı icra edilen tüm faaliyetler, müttefik ülkeler Bulgaristan ve Romanya ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmektedir. Dünyanın en modern ve gelişmiş mayın avlama gemileri arasında olan Aydın ve Engin sınıfı mayın avlama gemileri tarafından, İstanbul Boğazı yaklaşma sularındaki deniz ulaştırma yollarının emniyetinin sağlanması maksadıyla tesis edilen sahalarda mayın gözetleme görevi; Türk savaş gemileri, deniz karakol uçakları, insansız hava araçları, helikopterler ve Karadeniz Gözetleme Koordinasyon Merkezi ile koordineli olarak yürütülmektedir."

Dalgıçlar mayına patlayıcı yerleştiriyor

Mayın harbi subayı Deniz Üsteğmen Furkan Nuri Özer de mayın harbi dalgıçlarının mayının bulunduğu mevkiye dalarak mayına patlayıcı yerleştirdiğini anlattı.

Bu patlayıcının daha sonra fünye ve fitille irtibatlandırıldıktan sonra emniyetli bir mesafeden infilak ettirildiğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Mayınları etkisiz hale getirmemizin diğer bir yöntemi ise PAP MK 5 uzaktan kumandalı sualtı aracıdır. PAP MK 5 cihazı, sonar tarafından tespit edilen temasların hem teşhis hem de imhasında kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Bu cihaz, dökülen mayınların zararsız hale getirilmesinde en etkili unsurlarımızdan biridir. Uzaktan kumandayla gemiden sevk edilen PAP MK 5 cihazı, mayının olduğu mevkiye sevk edildikten sonra üzerindeki patlayıcı mayının yanına bırakılır ve gemiye alınır. Daha sonra bırakılan patlayıcıya akustik sinyal gönderilerek infilak etmesi sağlanır."

Mayın harbi dalgıcı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tufan Seçil ise mayın avlama gemilerinin sayısının artmasıyla doğan ihtiyaca binaen yurt dışı muadillerinde olduğu gibi mayın harbi ihtisaslı personel yetiştirilmeye başlandığını ifade etti.

Seçil, mayın harbi dalgıçlarının 22 haftalık kursun ardından görevine başladığını vurgulayarak, "Dalış ve imha yapabilme yeteneği ile donatılmış profesyonel personeldir. Mayın harbi dalgıçları aldıkları eğitimler ve kullandıkları özel cihazlar ile 45 metre derinliğe kadar dalış yapabilmekte, sonar ile tespit edilen mayın benzeri temasları teşhis ederek kendi hazırladıkları patlayıcı düzenekler ile imha etmektedirler. Bir mayın tespit ve teşhis edildikten sonra mayının etkisiz hale getirilme süreci başlamaktadır. Öncelikle mayınları etkisiz hale bulunduğu mevkiye dalış icra ederek mayına getirmek için mayına patlayıcı yerleştirilmektedir. Bu patlayıcıya daha sonra fünye ve fitil irtibatlayarak emniyetli bir mesafeden infilak ettirmek suretiyle mayını imha edilmektedir." ifadelerini kullandı.