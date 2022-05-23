Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, eşi Nigar Karakuş Kayabaşı ile Akarsu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Kayabaşı, Akarsu Mahallesinde muhtar Abdülkadir Elmas ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı.

Bir süre mahalleyi gezen, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat veren Kayabaşı, muhtar Elmas'tan mahalle ile ilgili bilgi aldı.

Kayabaşı, ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler ve top verdi.

Burada açıklama yapan Kayabaşı, Kaymakamlık ve belediye olarak Akarsu Mahallesinin taleplerine anında cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlara hem kapılarının hem de gönüllerinin sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Kayabaşı, derdi, talebi, isteği olan her vatandaşın hiçbir randevuya gerek duymadan direkt olarak Kaymakamlık ve belediyeye gelebileceğini belirtti.

Düzenli olarak kırsal mahalleleri ziyaret ederek talep ve önerileri yerinde tespit ettiklerini ifade eden Kayabaşı, günün 24 saati vatandaşın hizmetinde olduklarını aktardı.