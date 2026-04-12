Mardin'de yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sokakta oynayan 10 yaşındaki Eren A'nın sırtına yorgun mermi isabet etti. Ailesi durumu hemen acil sağlık ekiplerine bildirdi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.
Yenituran Mahallesi'nde sokakta oynayan Eren A'nın (10) sırtına yorgun mermi isabet etti.
Çocuğun sırtında kanama olduğunu gören ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar