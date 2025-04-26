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Nusaybin'de Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Nusaybin'de Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Çatalözü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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