Nusaybin'de Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Çatalözü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel