Mardin'de iki grup birbirine girdi! 3 yaralı var
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken; polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Nusaybin Mor Yakup Mahallesi Marşal Fevzi Çakmak Sokak'ta iki grup arasında başlayan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

BÜYÜYEN KAVGADA KAN AKTI

Kavgada E.A. (20), G.D. (28) ve M.M.D. (35) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
