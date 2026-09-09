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Nusaybin'de diş tedavisinde implant hizmeti verilmeye başlandı

Nusaybin'de diş tedavisinde implant hizmeti verilmeye başlandı
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Mardin (AA) - Mardin'de, Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde implant tedavisine başlandı.

Mardin (AA) - Mardin'de, Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde implant tedavisine başlandı.

Merkezin Başhekimi Dt. Cevat Akyün, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine implant tedavisinin de eklendiğini belirtti.

Akyün, tedavinin ilçede uygulanmaya başlanmasıyla hastaların önemli bir sağlık ihtiyacının daha karşılanacağını kaydetti.

Tedavinin bölgedeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Akyün, vatandaşların kaliteli, güvenilir ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerine kendi bölgelerinde erişebilmesinin öncelikleri olduğunu kaydetti.

Merkezde sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini dile getiren Akyün, yeni hizmetin vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Akyün, hizmetin ilçeye kazandırılması dolayısyla Sağlık Bakanlığı, Mardin Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA
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