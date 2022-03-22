Nusaybin'de belediyenin düzenlediği etkinlikte "Nevruz Bayramı" kutlandı

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye tarafından Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Nusaybin Belediyesinin "Baharın ve kardeşliğin müjdeleyicisi" temasıyla Mitanni Kültür Merkezinin bahçesinde "Nevruz Festivali" adıyla düzenlediği etkinliğe katılanlar Nevruz Bayramını coşkuyla kutladı.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte nevruz ateşi yakıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı etkinlikte yaptığı konuşmada, Kaymakamlık ve belediye olarak baharın müjdecisi nevruzu tüm vatandaşlarla dostluk ve kardeşlik içinde coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Kayabaşı, "Aziz Nusaybinliler, kardeşliğin, barışın, sevginin sembolü nevruz kutlu olsun. Bu sembolün de yaşatıldığı en güzel yerlerden biri dünyanın ilk üniversitesi, Zeynel Abidin Camisi ve Mor Evgin Manastırının bulunduğu, kardeşlik, medeniyet, sevginin, barışın şehri Nusaybin'dir." dedi.

Daha sonra müzik grubu sahne aldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ve eşi Nigar Kayabaşı vatandaşlarla halay çektiler.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte çocuklar şişme oyun parkurlarında eğlenirken, maskotlar da onlar için gösteri sundu.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kahraman Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç, MHP İlçe Başkanı Bedrettin Aslan ve vatandaşlar katıldı.