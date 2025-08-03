Nurdağı'nda Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı

Nurdağı Kaymakamlığı, 17 Ağustos tarihine kadar ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.???????

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında Bademli, Olucak ve Hamidiye Mahalleleri'nde yer alan ormanlık alanlara 17 Ağustos'a kadar girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, Hazreti Ukkaşe Türbesi çevresinde ateş yakılmaması gerektiği belirtildi.