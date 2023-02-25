Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
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Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, depremlerde çöken binalara ilişkin savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İlk ifadesinde, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı seçildikten sonra şirketi kardeşine devrettiğini söyleyen Kavak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, depremlerde çöken binalara ilişkin savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kavak, İslahiye Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel