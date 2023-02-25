Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, depremlerde çöken binalara ilişkin savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İlk ifadesinde, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı seçildikten sonra şirketi kardeşine devrettiğini söyleyen Kavak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, depremlerde çöken binalara ilişkin savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kavak, İslahiye Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıntılar geliyor... Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ökkeş Kavak Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.