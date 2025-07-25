Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden isim istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde, terör örgütü PKK'dan 30 kişilik bir grup silahlarını yaktı. Bu adımın ardından TBMM'de kurulacak olan "Terörsüz Türkiye Komisyonu" için start verildi. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi.

Terörsüz Türkiye komisyonu 51 üyeden oluşacak. AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er isim verecek.

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