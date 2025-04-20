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Nuh Yılmaz, Erbil'de Barzani ile Görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ve diğer Kürt liderlerle bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile Erbil'de biraraya geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Irak'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile Erbil'de bir araya geldi.Görüşmede, ikili ve bölgesel gündemimizde öne çıkan başlıklar ele alındı" denildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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