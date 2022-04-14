Nüfus müdürlüğü sıra ekranındaki yabancı isimler tartışma yarattı! Kurumdan sansür hamlesi gecikmedi - Haberler

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Nüfus müdürlüğü sıra ekranındaki yabancı isimler tartışma yarattı! Kurumdan sansür hamlesi gecikmedi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Sosyal medya İstanbul Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çekilen görüntüyü konuşuyor. Sıra bekleyen 9 kişiden 7'sinin yabancı uyruklu olduğu iddiasıyla dün paylaşılan bir görüntü büyük tartışma yaratırken, fotoğrafın gündem olması sonrasında kurumun bugün isimlere sansür uyguladığı yeni bir kare daha paylaşıldı. Müdürlük sıra ekranında isim ve soy isimlerin yalnızca baş harflerine yer verildiği görüldü.

Dün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta İstanbul Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde sırada yer alanların neredeyse tümünün yabancı isimli olması ve 5 kişinin ise "T.C. Kimlik Kartı" işlemi için beklemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Nüfus müdürlüğü sıra ekranındaki yabancı isimler tartışma yarattı! Kurumdan sansür hamlesi gecikmedi

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

O fotoğraf sosyal medyada da tepkilerin nedeni oldu. Sosyal medyada "İstanbul Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü mü? Yoksa Halep Nüfus Müdürlüğü mü?" gibi yorumlar yapıldı.

Nüfus müdürlüğü sıra ekranındaki yabancı isimler tartışma yarattı! Kurumdan sansür hamlesi gecikmedi

KURUMDAN TEPKİLER SONRASI SANSÜR KARARI

Fotoğrafın gündem olmasıyla Başakşehir İlçe Nüfus müdürlüğü bugün isimlere sansür uygulama kararı aldı. Yeni uygulamayla isim ve soy ismin sadece baş harflerinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Nüfus müdürlüğü sıra ekranındaki yabancı isimler tartışma yarattı! Kurumdan sansür hamlesi gecikmedi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Türkiye Cumhuriyeti, Başakşehir, Suriyeli, Türkiye, Suriye, Güncel, Haberler

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Yorumlar (10)

Kemal Öztürk:

Teksas olmuş ülke

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Hamit Gündoğdu:

AKP ülkenin civisini çıkartmak sırf iktidar olmak için yabancılara kimlik verme işlemine hız vermiş görünmektedir. Türk milleti bunu seçimde değerlendirmeye almalı.

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Dedectife Conan:

İnsanlar ne yapmalı kaçak mı yaşamalı ehliyetsiz mi insanlar araç kullansın.

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