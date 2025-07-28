Nüans İnsani Yardım Derneği, Afrikalı Kadınlar İçin Tarım Projeleri Başlattı

Almanya'da faaliyet gösteren Nüans İnsani Yardım Derneği, sürdürülebilir kalkınma projeleriyle Afrika'daki kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemeyi amaçlıyor.

Dernek Başkanı Zehra Tan Öztoprak, yaptığı yazılı açıklamada, derneğin ilk tarım projesinin Kenya'nın Kajiado bölgesine bağlı Ngong kasabasında hayata geçirildiğini bildirdi.

Proje kapsamında önce tarım yapılacak arazinin temin edildiği, ardından aralarında yetim annelerinin de bulunduğu kadınların katılımıyla fasulye tohumu ekildiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık üç ay süren çalışmada 20 kadının aktif olarak görev aldığı ve bir tona yakın ürün elde edildiği anlatıldı.

Açıklamada, ürünlerin bir kısmıyla yerel yetimhanelerin gıda ihtiyacı karşılanırken, geri kalan ürünlerin pazarda satılarak gelir elde edildiği belirtildi.

Öztoprak açıklamasında, Afrikalı kadınlara yönelik yardım çalışmalarının yanı sıra ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını da hedeflediklerini vurguladı.

Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Öztoprak, "Bu nedenle geçici değil, kalıcı kalkınma projelerine odaklanıyoruz." bilgisini paylaştı.

Afrika'da yapılan saha gözlemlerine değinen Öztoprak, kadınların öğrenmeye açık ve güçlü bireyler olduklarını gözlemlediklerini, özellikle kadınlara yönelik meslek edindirme ve tarımsal kalkınma projelerini öncelediklerini aktardı.

Projenin kadınlar üzerinde olumlu etki yarattığına işaret eden Öztoprak, "Kadınlar kendi elleriyle ektikleri ürünlerin sonuçlarını görmekten büyük mutluluk duydu. Bu projenin eğitici, eğlenceli ve sonuç odaklı olması, motivasyonlarını artırdı." ifadelerini kullandı.

Kenya'daki projenin ardından Afrika'nın farklı ülkelerinde benzer projelerin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Öztoprak, her bölgenin ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir ve kadın odaklı kalkınma projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.