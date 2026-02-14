Haberler

Norveç ve Almanya, Münih'te savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç ve Almanya, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde savunma alanında işbirliğini öngören bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, uzay tabanlı gözetim ve deniz güvenliği gibi konuları kapsıyor.

Norveç ve Almanya'nın Münih'te savunma alanında işbirliğini öngören anlaşma imzaladığı bildirildi.

Norveç'te yayın yapan NRK, Norveç Savunma Bakanı Tore Onshuus Sandvik ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un katılımıyla 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) çerçevesinde iki ülke arasında savunma anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Sandvik, NRK'ye yaptığı açıklamada, "Birçok savunma anlaşmamız var ancak şu anda çok daha kapsamlı ve geniş savunma anlaşmaları imzaladığımız bir dönemdeyiz. Bunu daha önce İngiltere ile yaptık, şimdi de Almanya ile yapıyoruz." dedi.

Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğine işaret eden Sandvik, "Almanya, Norveç'in Avrupa'daki en önemli müttefiklerinden, Avrupa Birliği'ndeki (AB) en önemli ortağıdır. Şimdi bu yakın ve güçlü işbirliğini bir adım daha ileriye taşıyoruz." diye konuştu.

"Hansa" adı verilen anlaşmanın, uzay tabanlı gözetim, deniz güvenliği ve Kuzey Atlantik ile Kuzey Denizi'ndeki operasyonlar ve savunma sanayi konularında işbirliğini içerdiği kaydedildi."

Münih'teki imza törenine, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu test sonucu belli oldu
Basın toplantısına damga vuran olay! Guardiola'nın teklifi gazeteciyi şoke etti

Guardiola'nın teklifi gazeteciyi şoke etti
Dilan Çıtak'tan Survivor Bayhan itirafları

Bayhan hakkında bilinmeyenleri anlattı
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin

Uzmanı haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak isteyen buralara yerleşsin
Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek kiralıyorlar