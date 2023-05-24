Norveç'ten teknelere temas ettiği için yaralanan 'casus' balinaya yaklaşılmaması uyarısı

Norveç'te "casus" balina olarak da bilinen Hvaldimir lakaplı belugaya güvenliği için yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

Norveç'te "casus" balina olarak da bilinen Hvaldimir lakaplı belugaya güvenliği için yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

CNN'in haberine göre, Norveç Balıkçılık İdaresi Direktörü Frank Bakke-Jensen yaptığı açıklamada, Hvaldimir'in insanlara yakın olmayı sevdiği için özellikle teknelerle teması nedeniyle hafif yaralandığı olaylar olduğunu belirtti.

Norveç Balıkçılık İdaresi'nden yapılan açıklamada da teknelere, Hvaldimir'i kazara yaralama veya öldürme riskine karşı bu balinaya yakın seyahat etmemeleri konusunda uyarı yapıldı.

Güvenliği için kapalı alana alınmayacak

Hvaldimir'in, güvenliği için gözetim altına alınıp alınmayacağı sorusuna Bakke-Jensen, "Hvaldimir'in ait olduğu tür olan belugaların özgür yaşayan hayvanlar olduğunu daima söyledik ve onu yakalayıp kapalı bir alana koymak için hiçbir neden görmüyoruz." yanıtını verdi.

Bakke-Jensen, Hvaldimir'in savunmasız bir bölgede olduğunu ve yiyeceğe erişimin sınırlı olabileceği düşünüldüğünde farklı önlemleri değerlendireceklerini belirtti.

Rus ordusu tarafından eğitilmiş olabilir

Hvaldimir lakaplı beluga türüne ait balina, 2019'da üzerine kamera yerleştirilmiş özel bir mekanizmayla yüzerken yakalandıktan sonra "casus" balina olarak ünlü olmuştu. Uzmanlar, balinanın Rus ordusu tarafından eğitilmiş olabileceğine inanıyor.

Norveç Balıkçılık İdaresinde deniz biyoloğu Jorgen Ree Wiig, açıklamasında, Hvaldimir'in üzerindeki mekanizmanın özel olarak tasarlanmış gibi göründüğünü söyleyerek hayvanın her iki tarafında da GoPro kameraları için yuvalar olduğunu belirtti.

Balinanın üzerindeki mekanizmanın klipslerinde "St. Petersburg" yazdığını işaret eden Wiig, bunun Hvaldimir'in Rusya'nın Murmansk bölgesinden geldiği ve Rus donanmasınca eğitildiği teorisine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Wiig ayrıca, "Rus donanmasının daha önce askeri operasyonlar, donanma üslerini korumak ve kayıp ekipmanları bulmada dalgıçlara yardım etmesi için belugaları eğittiği biliniyordu." ifadesini kullandı.