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Norveç'te kontrol altına alınamayan orman yangınında yaklaşık 80 hektarlık alan kül oldu

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Norveç'in Agder ilindeki Vestol'da çıkan orman yangınında yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü. Yangına 3 helikopter ve 40 personelle müdahale ediliyor, alevler henüz kontrol altına alınamadı.

Norveç'in Agder ilindeki Vestol'da çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında yaklaşık 80 hektarlık alan zarar gördü.

Norveç kamu yayıncısı NRK'nin haberine göre, Agder'de yer alan Oggevatn Gölü'nün kuzeyindeki Vestol bölgesinde çıkan orman yangını yayılmaya devam ediyor.

Yangına 3 yangın söndürme helikopteri ve yaklaşık 40 personelle müdahale ediliyor.

İtfaiyenin olay yeri amiri Johnny Flaete, alevlerin henüz kontrol altına alınamadığını ancak ekiplerin yangının çevresini kuşatmaya çalıştığını belirtti.

Flaete, şimdiye kadar yaklaşık 80 hektarlık alanın yandığını bildirdi.

Yoğun dumanın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği, yangın kokusunun ise Grimstad kentine kadar ulaştığı kaydedildi.

Yetkililer yangının yerleşim yerlerinden uzakta olduğunu ve şu aşamada insanlar ya da binalar için herhangi bir tehlike oluşturmadığını açıkladı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
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