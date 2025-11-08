Norveç, Güney Kıbrıs'a Silah Ambargosunu Kaldırdı

(ANKARA) - Norveç hükümeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'e teşekkür etti. Hristodulidis, "Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin Kıbrıs'a askeri amaçlı savunma ve çift amaçlı ekipman ihracatı için başvuruları açma yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, ikili savunma işbirliğimizi güçlendirmede önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.