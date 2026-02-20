Haberler

ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç Silahlı Kuvvetlerinden Yarbay Espen Solemdal, ABD'nin Norveç'te yapılacak NATO tatbikatından F-35 jetlerini çektiğini duyurdu. Solemdal, ABD jetlerinin olmamasının tatbikatın hava kısmını etkileyeceğine değinerek, ABD'nin kendi yarışında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

  • ABD, Norveç'te martta yapılacak NATO tatbikatından F-35 savaş uçaklarını çekti.
  • ABD'nin bu kararı 100 ila 150 askerin Norveç'e gelmemesi anlamına geliyor.
  • Norveç'te Mart 2026'da 'Soğuk Yanıt' adıyla 14 NATO ülkesinin katılacağı büyük bir tatbikat düzenlenecek.

Norveç, ABD'nin martta ülkenin kuzey kesimlerinde yapılması planlanan kapsamlı NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.

Norveç Silahlı Kuvvetlerinden Yarbay Espen Solemdal, ulusal basına yaptığı açıklamada, Norveç'te Arktik güvenliğine ilişkin düzenlenecek NATO tatbikatında ABD'nin F-35 jetlerinin yer almayacağını söyledi.

"ABD TATBİKATTAN UÇAKLARINI ÇEKTİ"

Bu kararın 100 ila 150 ABD askerinin Norveç'e gelmeyeceği anlamına geldiğini belirten Solemdal, "Dünyanın başka yerlerine gidecekler." ifadesini kullandı.

Solemdal, ABD jetlerinin olmamasının tatbikatın hava kısmını etkileyeceğine değinerek, ABD'nin kendi yarışında olduğu değerlendirmesinde bulundu.

SALDIRI SİNYALİ Mİ?

Norveç medyası, ABD'nin savaş uçaklarını İran ile gerilim nedeniyle tatbikattan çektiğini, benzer bir durumun Haziran 2025'te yaşandığını, ardından ABD'nin uluslararası birçok anlaşmadan çekildiğini anımsattı.

Bu arada, Norveç Silahlı Kuvvetleri, Mart 2026'da "Soğuk Yanıt" ismiyle 14 NATO ülkesinin katılımıyla düzenlenecek tatbikatın Norveç'te yapılan en büyük askeri eğitimlerden biri olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Trump yargıya savaş açtı: Bu hakimler ülkemizin utanç kaynağı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

abd yi natodan atmalı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail uçakları vurdu! Ölü ve yaralılar var
5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler

5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarcasını Afrika'ya gönderecekler