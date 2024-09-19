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NÖHÜ, Araştırma Geliştirme Projelerinde Büyük Başarılar Elde Ediyor

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NÖHÜ araştırma geliştirme projeleri ile öne çıkıyor Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından Proje Bilgilendirme Günleri düzenlendi.

NÖHÜ araştırma geliştirme projeleri ile öne çıkıyor

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından Proje Bilgilendirme Günleri düzenlendi.

TÜBİTAK-ARDEB- TEYDEB VE NÖHÜ BAP Projeleri hakkında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenlerinin bilgilendirildiği program Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Programda konuşma yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu araştırma odaklı üniversite olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Rektör Uslu, "2023 yılında TÜBİTAK, ARDEB ve TEYDEB, BAP ve kurumlar özelindeki toplam proje desteğimizin tamamı 75 iken, bu yıl Eylül itibarıyla bu sayı 86 olmuştur. İnşallah bu yıl sonunda bu alanlardaki destek sayımızın 100'e ulaşacağını öngörüyoruz. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2021 yılında 113. sırada yer alan üniversitemiz, 2023 yılı ikinci dönemde öğrencilerimizin 552 adet araştırma projesiyle yapmış olduğu başvurunun 256'sının destek almaya hak kazanmasıyla ülkemizdeki 208 yükseköğretim kurumu arasında 4'üncü sırada yer almayı başarmıştır. Bu başarımız, dış kaynak destekli araştırma projeleri kültürümüzün akademisyenlerimizin yanında öğrencilerimize de yaygınlaştığının en önemli kanıtıdır. TÜBİTAK 1001 ve 1002 gibi programlarındaki destek almaya hak kazanan proje sayımız ise geçen yıl 12 iken, bu yıl yine içinde bulunduğumuz ay itibarıyla 10'dur. İnanıyorum ki bu sayımızı da yıl sonunda 15'in üzerine çıkaracağız. Öte yandan BAP ile TÜBİTAK ve kurumlar bazında harcamalarımız da yine bu yıl artış kaydetmiştir. Bu kapsamda 2023 yılındaki proje desteği ve bütçe harcamamız 12 buçuk milyon TL iken, bu yıl toplam harcama miktarımız yine içinde bulunduğumuz ay itibarıyla 14 milyon TL'yi aşmıştır. Bilimsel araştırma faaliyetinin yükseköğretim kurumlarının temel misyonu arasında olduğundan hareketle, bu husustaki planlamalarımızı ve stratejilerimizi böyle bir temelde belirledik. Bu çerçevede Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak bünyemizdeki tüm bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemeye yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Öncelik belirlediğimiz konular var"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ARGE'den sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Üniversitemize yeni Araştırma Dekanlığı kurduk, Araştırmayı toplulaştırmak, bir araya getirmek ve oradan yönetmek üzere yaptığımız bu yapılanma kapsamında da projeleri konusunda hocalarımızı bilgilendireceğiz. Bu ilk aşama daha sonra da sanayicilere ve yine hocalarımıza yönelik yapacağımız etkinlikler olacak. Anadolu Üniversitelerinde kaynaklarımız sınırlı ve burada hocalarımızı dış kaynaklara yöneltmek, TÜBİTAK, Ahiler, Kalkınma Ajansları var, Avrupa Birliği projeleri konularında bilgilendirmek istiyoruz. Özellikle uluslararası projelere yönelik hocalarımızı bilgilendirmek ve yönlendirmek istiyoruz. Enerji etkin bir üniversiteyiz ve öncelikli alanlarımız var. Bu öncelikli alanlarda yatırımlarımız devam ediyor, projeler de alıyoruz. Bunlar nanoteknoloji, enerji ve tarım, gıda konularında hedef belirledik. Bu konularda uzmanlaşıp belirli konularda ön plana çıkmak istiyoruz."

Proje Bilgilendirme Günleri Niğde Teknopark Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rıfat Battaloğlu moderatörlüğünde, Prof. Dr. Recep Zan, Prof. Dr. Sefa Ertürk, Prof. Dr. Öner Yusuf Toraman'ın konuşmaları ile devam etti.

NÖHÜ, Araştırma Geliştirme Projelerinde Büyük Başarılar Elde Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Güncel

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