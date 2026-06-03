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NKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin alt yapısı güçlendirildi

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde altyapı ve kapasite artırımı çalışmaları sonucu ameliyat sayısı yüzde 40 artarak aylık 1400'e ulaştı.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen altyapı ve kapasite artırımı çalışmaları, sağlık hizmetlerine olumlu yansıdı. Hastanede yapılan yatırımlar sayesinde ameliyat sayısında yaklaşık yüzde 40 artış sağlandı.

NKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, hastanede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ameliyathanede kapsamlı yenileme çalışmaları yapıldığını belirten Yıldırım, aktif olarak kullanılan ameliyat masası sayısının 10'dan 15'e çıkarıldığını söyledi. Masa sayısındaki yüzde 50'lik artışın hasta hizmetlerine de doğrudan yansıdığını ifade eden Yıldırım, "Daha önce aylık yaklaşık 1000 hastaya ameliyat hizmeti verirken, bugün bu sayı 1400'lere ulaştı. Bu da ameliyat edilen hasta sayısında yaklaşık yüzde 40'lık artış anlamına geliyor" dedi.

SAĞLIK ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

Yapılan çalışmaların kentteki sağlık hizmetlerinin güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayan Yıldırım, "Ameliyathanenin bulunduğu alanda anjiyo ünitesinin yenilendi. Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinin modernize edildi ve yeni bir anjiyo servisi hizmete alındı" dedi.

Kapasite artışı sayesinde ameliyat sırası bekleyen hastaların mağduriyetlerinin azaltıldığını belirten Yıldırım, 2026 yılının kalan bölümünde ve 2027 yılında ameliyat hizmetlerini daha hızlı ve etkin şekilde sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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