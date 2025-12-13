Tartıştığı ailenin kaçmaya çalışan 6 yaşındaki oğlunu bıçakladı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde R.Y. isimli kadın, tartıştığı komşu ailenin oğlu Efecan B.'yi (6) bıçakladı. Küçük çocuk yaralanırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Nizip ilçesi Fıstık Kent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan R.Y. isimli kadın, aynı binada oturduğu bir aile ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi ile R.Y., ailenin oğlu Efecan B.'yi bıçakladı. Küçük çocuk yaralanırken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; R.Y.'nin küçük çocuğa bağırdığı, ardından kaçmaya çalışan Efecan B.'yi bıçakladığı görülüyor. Efecan B.'nin tedavisi sürerken, gözaltına alınan kadın işlemleri sonrası tutuklandı.