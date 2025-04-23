Nizip'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusuyla Kutlandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa ilçe protokolü ve birçok vatandaş katıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Kültür Parkı'nda düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunulmasıyla başladı.
Ardından Emel Eyyup Fındık ilkokulunda devam eden program, şiirlerin okunması, öğrenci korosu, yarışmalar, halk oyunları, ödül töreniyle devam etti.
Programa, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçe protokolü üyeleri, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel