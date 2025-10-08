Haberler

Niyazi Sayın, 98 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ebru sanatçısı, fotoğrafçı ve müzisyen Niyazi Sayın, Türk müziğine olan katkıları ile tanınan bir sanatçı olarak 98 yaşında İstanbul'da vefat etti. 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da doğan Sayın, uzun bir kariyerin ardından birçok öğrenciyi müziğe kazandırdı.

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, 98 yaşında İstanbul'da vefat etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül alan Sayın, 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya geldi.

Müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçı, 1947 yılında tanıştığı Mustafa Düzgünman'ın evinde düzenlediği özel dini musiki meşkleriyle, musikiye adım attı. Düzgünman'dan ayrıca klasik sanatlardan ebru ve ciltçiliğin yanı sıra fotoğrafçılığı öğrendi.

Türk musikisi üzerine albüm çalışmalarına da imza atan Sayın, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

