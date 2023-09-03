Nishimura Kuyruklu Yıldızı Gözlemcilerin İlgi Odağı Haline Geldi

Japon amatör gökbilimci Hideo Nishimura tarafından keşfedilen Nishimura kuyruklu yıldızı, parlaklığını giderek arttırarak gökyüzünde çıplak gözle izlenebilecek bir hale geliyor. NASA'nın da ilgi odağı olan kuyruklu yıldız, Eylül başında en iyi manzaralarını sunacak. Güneş ile buluşmasına az bir zaman kalan Nishimura kuyruklu yıldızı, uzun dönemli bir kuyruklu yıldız sınıfına dahil ediliyor.

Nishimura kuyruklu yıldızı ismini de aldığı Japon amatör gökbilimci Hideo Nishimura yakın zamanda bir kuyruklu yıldız keşfetti. Keşfettiği bu yeni yıldıza kendi ismi Nishimura'yı verdi. Nishimura hem NASA'nın hem de gökyüzü gözlemcilerinin ilgi odağı oldu. Standart bir dijital kamera kullanılarak keşfedilen bu kuyruklu yıldız parlaklığını giderek arttırıyor. NASA'ya göre yakın zamanda onu teleskop olmadan gökyüzünde çıplak gözle izleyebiliriz.

Kuyruklu yıldız Nishimura gökyüzünden rahatça izlenecek!

NASA, "Kuyruklu yıldız Güneş'e doğru dalarken kesinlikle yoğunlaşmaya devam edecek ve muhtemelen Eylül başında çıplak gözle görülebilecek bir nesne haline gelecektir" dedi. Potansiyel gözlemciler için de bir tavsiye verdi. Kuyruklu yıldızı rahatça gözlemlemek için en doğru zamanın Güneş'in parıltısının en az rahatsız edici olduğu gün batımı veya gün doğumu olduğunu belirtti.

Kuyruklu yıldız Nishimura için önemli bir tarih yaklaşıyor. Çünkü Güneş ile buluşmasına az bir zaman kaldı. Takvimler 17 Eylül'ü gösterdiğinde Güneş'e en yakın mesafede olacak. Bu noktada, Güneş'ten yaklaşık 0,22 AU (astronomik birim) uzaklıkta olacak. Kulağa çok uzak gelse bu aslında değil. Bu mesafe Dünya ile Güneş arasındaki boşluğun beşte birinden biraz fazla olacaktır.

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Bu keşifle birlikte NASA, kuyruklu yıldız Nishimura'nın iç güneş sistemi boyunca gelecekteki yörüngesinin haritasını çıkardı. Nishimura'nın Güneş etrafındaki yörüngesini tamamlaması yaklaşık 435 yıl sürüyor. Bu da onu uzun dönemli bir kuyruklu yıldız sınıfına dahil ediyor.

Kuzey Yarımküre'den göz atmak isteyen gözlemciler, kuyruklu yıldızı Nishimura'nın en iyi manzaraları için teleskop veya dürbünden yardım alabilir. Tabiki çıplak gözle izlemek de mümkün. Ayrıca Starwalk ve Sky Guide gibi faydalı uygulamalar sayesinde kuyruklu yıldızın etrafını da inceleyebilirsiniz. Böylelikle gökyüzünü bir rehberle tanıma fırsatı bulabilirsiniz.

Nishimura kuyruklu yıldızı, şafak öncesi gökyüzünde Yengeç takımyıldızı yönünde yaklaşık 7 Eylül'e kadar görülebilecek. Ancak görünürlüğü eylülün ortasından sonra azalmaya başlayacak. Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen gözlemcilerin elini çabuk tutması gerekiyor.