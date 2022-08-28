Nisa, ölen nişanlısının ideali için üniversiteyi bıraktı; polis olacak

BURSA'da, 4 ay önce kamyonun çarptığı yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Emirhan Şen'in (20) nişanlısı Nisa D., sevdiğinin hayalleri için okulunu bıraktı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nden vazgeçip, polislik sınavlarına hazırlanan Nisa D., "Emirhan'ım için polis olacağım, kararlıyım" dedi.

Bursa çevre yolu İsmetiye viyadüğü mevkisinde 5 Mayıs'ta meydana gelen kazada, Seyit Ali Akpekmezci'nin kullandığı 16 JZD 68 plakalı hafriyat kamyonu, İstanbul'dan Eskişehir'e giden Barış Kantaroğlu yönetimindeki 34 ZSZ 14 plakalı 'İstanbul Kalesi' firmasına ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 37 yolcu, 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu otobüsteki yolculardan Emirhan Şen hayatını kaybetti, 6 yolcu ise yaralandı. En büyük ideali polislik olan Emirhan'ın ölümü; eşinden ayrıldıktan sonra oğlunu tek başına büyüten Ayla Karamuk'u, ağabeyi Batuhan Şen'i ve nişanlısı Nisa D.'yi üzüntüye boğdu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Fakültesi'nde okuyan Nisa D., Emirhan ile 2 yıl önce internette tanışıp, bir süre önce de nişanlandığını söyledi.

Ayla Karamuk, oğlunun en büyük arzusunun şehit olmak olduğunu söyleyerek, "Oğlumun çok hayal ettiği ve hep söylediği gibi mezarının başına bayrak dikilmesini rica ediyorum" dedi.