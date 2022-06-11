Nilüfer deryasında mest eden manzara - Haberler

Nilüfer deryasında mest eden manzara

Türkiye'nin en büyük nilüfer tarlasındaki görsel şölene tanıklık ettiler

Aynı anda göle açılan 20 tur teknesiyle nilüfer taralısının buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu

DENİZLİ - Türkiye'nin en büyük nilüfer deryasını bünyesinde barındıran Çivril Işıklı Gölü'nde görsel şölen başladı. Yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğasıyla doğaseverlerin gözdesi olan gölde, aynı anda açılan 20 tur teknesinin nilüfer tarlalarıyla buluştuğu anlarda eşsiz görüntüler oluştu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan ve 300 dönümü aşkın Türkiye'nin en büyük nilüfer deryasının oluşturduğu görsel güzellikle doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam Işıklı Gölü, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Havaların soğuk seyretmesi ardından geçen seneye oranla renginde solma ve azalma görülen nilüferler, eşsiz doğası ve huzur veren manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen de sunuyor. Bucak, Beydilli ve Sundurlu Mahallelerinde olmak üzere toplamda 3 noktadan turların düzenlendiği göl, aynı anda açılan 20 tur teknesiyle nilüfer taralısının buluştuğu anlarda renkli görüntüler oluşturdu. Ender bulunan balık türlerinin ve yaban hayvanlarının yanı sıra güzelliğiyle insana huzur veren, zengin biyoçeşitliliğiyle misafirlerine doğa ile baş başa zaman geçirme fırsatı sunan göl, sahip olduğu büyük turizm potansiyeliyle görülmeye değer alanlar arasında yer alıyor.

"Gerçekten de çok güzelmiş"

Yakınlarında duyduktan sonra gölü ziyaret etmeye geldiklerini belirten Fatma Bayırlı, "Burayı arkadaşlarım çok methetti. Biz de buraya görmeye geldik. Bir hassa nilüfer çiçeklerini görmeye geldik. Bu Işıklı Gölüne ilk defa geldim, gerçekten de çok güzelmiş. Almanyalı arkadaşlarımız vardı ve kendileri Işıklı Gölü'nü çok güzel anlatırdı ama işte bir türlü gelmek nasip olmayınca biz de en son çıkıp göremeye geldik" dedi.

"Doğa harikası"

Gölün doğal bir güzelliği olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini ifade eden Şafakta Nalan Ayaz, "Geçen sene gelmiştim ve çok memnun kaldık. Onun üzerine bu sene memleketimizden bir turla beraber geldik. Yani önce 4 kişi geldik şimdi ise 46 kişi ile geldim. Işıklı Gölü güzel bir yer ve tamamen doğal. Bundan dolayı da bizim için gerçekten görülmeye değer bir yer. Çünkü Türkiye'de böyle yerler çok az, sürekli de doğamız bozuluyor. Ondan dolayı bu doğa harikası, bu yeri herkesin görmesini isterim. Çok güzel bir yer" diye konuştu.

Balıkçıların yeni geçim kaynağı oldu

Nilüferleri görmek için bir çok noktadan gelen vatandaşların olduğunu belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Işıklı Gölü kenarındaki Beydili mahallemizdeyiz. Karşı bölgelerde 7 tane mahallemiz var. Bu mahallelerimiz yıllardan beri bu gölden balıkçılık yapıyor. Daha çok köylülerimiz kerevit, tatlısu ve dişli sazan balıkları avlayarak geçimini sağlıyordu. Son yıllarda yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla Işıklı Gölü'müzde bulunan nilüferleri görmek için ziyaretçilerimiz ilçemize ve gölümüze gelmeye başladı. Burada yaşayan balıkçı kardeşlerimize teknelerini yenilediler ve güzelleştirdiler. Şu anda balıkçılarımız tekne turlarıyla nilüferlerin olduğu yerlere turistlerimizi götürüyorlar. Bu sayede ilçemize gelen turist sayısında bir artış yaşandı. Otellerimizde doluluk oranları büyük rakamlara ulaştı. Bunun yanında balık restoranlarımız ve yöresel yemeklerin tüketildiği restoranların sayıları da ilçede artmaya başladı. Turizm pastasından Çivril ilçesi de pay almaya başladı. O açıdan memnunuz. Özellikle Pandemi döneminde de insanlar çok böyle tatil imkanı bulamadı. Bu sayede pandemiyi değerlendiren ziyaretçilerimiz, buraya tekne turları için gelip gölde temiz hava da gezme fırsatını yakalıyor" dedi.

İlk nilüfer şenlikleri Çivril'de yapılacak

Konum olarak çok güzel bir noktada olduğunu ve turistlerin de uğrak bir yeri olduğunu belirten Başkan Vural, "Işıklı Gölü değişik bir alternatifi olan bir turizm rotası oldu. Aynı zamanda da bulunduğumuz bölge Balıkesir, Kütahya, İzmir, Manisa, Uşak gibi iller, Işıklı Gölü'nün bulunduğu yere çok yakındır. Antalya bağlantı yolu üzerinde Dinar'a da çok yakın ve 20 kilometrelik bir mesafedeyiz. Bu güzergahta ki Antalya yolu üzerindeki bütün turistler buraya uğruyorlar. Ayrıca İtalya bölgesinden Pamukkale'ye gelen Karal'daki Clandras Köprüsüne gelen Isparta'daki bu Lavanta bahçelerine gelen turistler de rotalarını buraya çevirdiler. Günü birlik turlarla sürekli burayı ziyaret ediyorlar. Böyle bir rekor için girişimde bulunmadık. Ama şunu iddia ediyoruz, en güzel Nilüfer bahçesi hemen arkanızdadır. Türkiye'nin en güzel lavanta bahçesi burada yer alıyor. Çünkü aktar manzaralı Ege'nin en yüksek ikinci dağı ve göl manzaralı başka bir lavanta bahçesi de yok. Işıklı Gölü'nde belediyemiz tarafından inşa edilen park, bir Nilüfer Parkıdır. Buraya gelen ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için tuvalet, alışveriş noktaları ve kafeteryalarımız bulunuyor. Işıklı Gölü'nde yer alan parkımızın da 25 ile 26 Haziran tarihinde açılışını gerçekleştireceğiz. Burada bir ilki gerçekleştirip Çivril Nilüfer şenliklerini burada yapmak istiyoruz" diye konuştu.