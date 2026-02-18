Haberler

Tokat'ta restorasyonu tamamlanan Ulu Cami yeniden ibadete açıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde restorasyonu tamamlanan Ulu Cami ibadete açıldı. İlk teravih namazının kılındığı camide, alttan ısıtma sistemi dahil kapsamlı tadilat çalışmaları yapıldı.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi yaptığı açıklamada, restorasyonu tamamlanan Ulu Cami'de ilk teravih namazının kılındığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 ay süren çalışmada, camide alttan ısıtma sistemi de dahil olmak üzere kapsamlı tadilat yürüttüklerini belirten Perçi, "Göreve başladığımızda caminin en temel sorunlarından birinin doğu cephesinden su alması ve özellikle kış aylarında cemaatimizin soğuktan ciddi şekilde etkilenmesi olduğunu tespit ettik. İlk olarak, İl Genel Meclisi Üyesi Tahsin Çavuş ve AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş bu konuyu gündeme getirdiklerinde, kapsamlı bir proje hazırlama ihtiyacı hissettik. Bunun üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle görüşerek alttan ısıtma projesi hazırlattık. Çalışmalara başladığımızda, cami cemaati, etüt çalışmaları ve din görevlilerimizin talepleri doğrultusunda başka sorunların da bulunduğunu tespit ettik." dedi.

Çalışmaların Vakıflar Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen uzman hoca ve ustalarla yürütüldüğünü ifade eden Perçi, "Önceki restorasyon aşamalarında oluşan bazı hatalar nedeniyle caminin çeşitli bölümlerinde hasarlar meydana geldiğini gördük. Bunun üzerine Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayıyla çalışmalarımıza başladık. Yapılan incelemeler sonucunda binanın iç ve dış kısımlarında çeşitli sorunlar tespit edilerek aşamalı şekilde giderildi. Öncelikle kurul izni alınarak doğu cephesinde drenaj çalışmaları yapıldı, temel çevresi kazılarak su tahliyesi sağlandı. Bu işlemlerin ardından iç mekan onarımlarına ve restorasyon çalışmalarına geçildi. Daha sonra alttan ısıtma sistemi kuruldu ve bununla birlikte cami içerisindeki tüm pencereler yenilenmiştir." diye konuştu.

Perçi, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Niksar Belediyesi Başkanı Semih Tepebaşı ve destek veren kuruluşlara teşekkür etti.

