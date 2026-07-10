Tokat'ta nitelikli yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir esnafı tehditle para almaya zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde, nitelikli yağma iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçede esnaflık yapan bir kişiden birçok kez tehditle para alındığı şikayeti üzerine çalışma başlatan Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, M.C.K. (25), R.T. (28), B.K. (19) ve E.Y'yi (16) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz