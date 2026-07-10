Haberler

Tokat'ta nitelikli yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Tokat'ta nitelikli yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir esnafı tehditle para almaya zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, nitelikli yağma iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçede esnaflık yapan bir kişiden birçok kez tehditle para alındığı şikayeti üzerine çalışma başlatan Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, M.C.K. (25), R.T. (28), B.K. (19) ve E.Y'yi (16) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzde 50'si tamamlandı! O şehrimize yepyeni bir stadyum

Yüzde 50'si tamamlandı! O şehrimize yepyeni bir stadyum geliyor
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Mahkeme ara kararını verdi, Gürsel Tekin bir kez daha kayyum oldu

Mahkeme ara kararını verdi! Gürsel Tekin bir kez daha kayyum oldu
Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye itirafı

Brezilyalı efsane'den Türkiye itirafı
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var

İmamoğlu yeni parti için kararını verdi! Bir de talebi var
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı