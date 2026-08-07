Haberler

Bataklıktaki İnek 4 Saatte Kurtarıldı

Bataklıktaki İnek 4 Saatte Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKAT (AA) – Tokat’ın Niksar ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

TOKAT (AA) – Tokat'ın Niksar ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Arap Deresi mevkisinde bir ineğin bataklığa saplandığını fark eden vatandaşlar, durumu Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bataklığa saplanan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama

Erdoğan'a suikast timindeydi! Verdiği adreslerde arama yapılıyor
'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı

Meslektaşını vuran avukat hakkında karar verildi
'Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde dev operasyon! Örgütün işlemediği suç yok
Kavak Yelleri'nin Osman amcası Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor

Kavak Yelleri'nin Osman Amca'sıydı: Son hali ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

Komşularının haber alamadığı kadın korkunç şekilde bulundu
Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizinde 'misilleme' tehdidi: Eğer pazar gününe kadar kalkmazsa...