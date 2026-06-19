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Niksar OSB'de yapımı tamamlanan Ahi Evran Camisi ibadete açıldı

Niksar OSB'de yapımı tamamlanan Ahi Evran Camisi ibadete açıldı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan Ahi Evran Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Kaymakam Kadir Perçi, caminin birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını diledi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı tamamlanan Ahi Evran Camisi ibadete açıldı.

Caminin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende Kaymakam Kadir Perçi, caminin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Perçi, caminin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, ibadethanenin birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlamasını diledi.

İlçe Müftüsü İlhami Şahin tarafından yapılan duanın ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koyuncu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan İnce, AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş, kurum müdürleri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
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