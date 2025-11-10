Nijerya, Terörle Mücadelede Başarılarını Paylaştı

Nijerya Devlet Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ülkeyi "Hristiyanların öldürülmesine göz yummakla" suçlamasının ardından, ülkede terörle mücadelede kaydedilen ilerlemelere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yayımladı.

Devlet Başkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 2023'ten bu yana terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiği vurgulandı.

Açıklamada, çok sayıda üst düzey teröristin yakalandığı veya etkisiz hale getirildiği, ayrıca terör kaynaklı can kayıplarında keskin düşüş yaşandığı kaydedildi.

Ülkede 2024'ten bu yana 124'ten fazla terörist ve militanın mahkum edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, aralarında Ansaru örgütü liderleri, 2022'deki Owo kilise saldırısının failleri ve Benue eyaletindeki Yelwata saldırılarının sorumlularının da bulunduğu birçok zanlının yargı sürecinin ise devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, 2025 itibarıyla terör kaynaklı ölümlerin 2015'e kıyasla yüzde 81 azaldığı, son bir yılda 13 binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiği ve 124 binden fazla militan ile ailelerinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 2,1 milyon yerinden edilmiş kişinin (IDP) evlerine döndüğü kaydedilen açıklamada, kurtarılan bölgelerde yeniden inşa çalışmalarının sürdüğü ve çatışmalardan etkilenen kişilere yönelik yeniden yerleşim programının başlatıldığı belirtildi.

" Nijerya'nın güvenliği tartışmaya açık değildir." ifadesine yer verilen açıklamada, uluslararası ortaklara terörle mücadelede işbirliğini sürdürme çağrısında bulunuldu.

Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları

Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya, dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.