Nijerya: ABD asker çekimi güvenlik işbirliğini bitirmez

Nijerya Savunma Karargahı (DHQ), ABD'nin ülkede görev yapan yaklaşık 200 askeri personelini çekmesinin, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin sona erdiği anlamına gelmediğini bildirdi.

DHQ Sözcüsü Tümgeneral Samaila Uba, başkent Abuja'da Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) tarafından düzenlenen güvenlik toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin askerlerini çekmesine ilişkin açıklamada bulunan Uba, söz konusu adımın iki ülke arasındaki güvenlik ortaklığının bozulması veya sona ermesi şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

ABD personelinin Nijerya'ya konuşlandırılmasının belirli operasyonel ve terörle mücadele görevleriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Uba, çekilmenin ikili savunma ilişkilerinin sona erdiği anlamına gelmediğini kaydetti.

Nijerya ile ABD arasındaki savunma ilişkisinin "güçlü, kalıcı ve karşılıklı faydaya dayalı" olduğunu belirten Uba, iki ülkenin istihbarat paylaşımı, askeri eğitim, teknik destek ve bilgi paylaşımı alanlarında işbirliğini sürdüreceğini söyledi.

Nijerya'nın güvenliğinin sağlanmasında temel sorumluluğun ülkenin güvenlik güçlerine ait olduğunu kaydeden Uba, yabancı ülkelerle yürütülen ortaklıkların Nijerya'nın kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

ABD ile güvenlik işbirliğinin terörizm ve diğer sınır aşan güvenlik tehditleriyle mücadelede önemli sonuçlar verdiğini anlatan Uba, karşılıklı çıkar alanlarındaki işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

Uba, medya ve kamuoyuna, yabancı askeri varlığa ilişkin rutin veya göreve bağlı düzenlemelerin Nijerya'nın güvenlik işbirliğinin ya da savunma kapasitesinin zayıfladığı şeklinde yorumlanmaması çağrısında bulundu.

ABD askerlerinin Nijerya'ya konuşlandırılması

ABD, Çad Gölü Havzası'ndaki istihbarat, gözetleme ve terörle mücadele faaliyetlerine destek amacıyla bu yılın başında Nijerya'ya yaklaşık 200 asker göndermişti.

İlk grup ABD askeri 15 Şubat'ta ülkeye ulaşırken, yaklaşık 100 asker Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye konuşlandırılmıştı.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson da daha önce yaptığı açıklamada, Nijerya'ya konuşlandırılan ABD askerlerinin büyük bölümünün geri çekildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA