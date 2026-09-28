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Nijerya ordusu, Zamfara'da fidye için kaçırılan 10 kişiyi kurtardı

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Nijerya ordusu, Zamfara'da iki silahlı çetenin saldırı girişiminin engellendiğini, ardından fidye için kaçırılan 10 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Kurtarılanlar sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi; sağlık kontrollerinin ardından aileleriyle bir araya getirilecek.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerince fidye için kaçırılan 10 kişinin kurtarıldığı duyuruldu.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Zamfara eyaletinde iki silahlı çetenin saldırı girişiminin engellendiği bildirildi.

Açıklamada, olayın ardından ordunun silahlı çete üyelerine yönelik operasyonunda fidye için kaçırılan 10 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılanların hastaneye sevk edildikleri, sağlık kontrollerinin ardından aileleriyle bir araya getirilecekleri kaydedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram, Lakurawa ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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