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Nijerya'da Kolera Salgını: 14 Ölü

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Nijerya'nın Plateau eyaletinde patlak veren kolera salgınında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde patlak veren kolera salgınında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Plateau Eyaleti Sağlık Komiseri Nicholas Ba'amlong, geçen aydan bu yana eyaletin Mangu bölgesinde kolera salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Ba'amlong, bölgede 441 şüpheli kolera vakasının tespit edildiğini ve bunlardan 26'sının doğrulandığını kaydetti.

Kolera salgınında 14 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Ba'amlong, Sağlık Bakanlığının teyakkuz halini sürdürdüğünü ve salgını kontrol altına almak amacıyla acil müdahale tedbirlerini güçlendirdiğini söyledi.

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 26 Haziran 2024'te "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanı sıra tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Nijerya, Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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